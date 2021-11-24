В Ростове-на-Дону прогнозируют дождливые выходные

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В Ростове-на-Дону прогнозируют дожди в последние выходные осени. О погоде 27 и 28 ноября рассказали донские синоптики.Всю субботу в городе ожидается мелкий дождь. Температура воздуха при этом составит +7 градусов днем и +6 - ночью. На следующий день солнце выглянет из-за туч, и в донской столице потеплеет до +11 градусов. Однако к вечеру дождь усилится.Кроме того, ночью и днем 27 ноября на Дону прогнозируют туман. Автомобилистам стоит не лихачить на дорогах, а также использовать противотуманные фары. Они помогут другим участникам движения увидеть вашу машину на дороге и избежать ДТП.Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Кроме того, необходимо надеть одежду со светоотражающими элементами.