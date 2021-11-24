Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону прогнозируют дождливые выходные

В Ростове-на-Дону прогнозируют дождливые выходные
В Ростове-на-Дону прогнозируют дожди в последние выходные осени. О погоде 27 и 28 ноября рассказали донские синоптики.

Всю субботу в городе ожидается мелкий дождь. Температура воздуха при этом составит +7 градусов днем и +6 - ночью. На следующий день солнце выглянет из-за туч, и в донской столице потеплеет до +11 градусов. Однако к вечеру дождь усилится.

Кроме того, ночью и днем 27 ноября на Дону прогнозируют туман. Автомобилистам стоит не лихачить на дорогах, а также использовать противотуманные фары. Они помогут другим участникам движения увидеть вашу машину на дороге и избежать ДТП.

Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Кроме того, необходимо надеть одежду со светоотражающими элементами.
Фото: gtrk-kostroma.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.