На выходных Ростов-на-Дону накроет туман

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Жителей Ростова предупредили о тумане на выходных. Непогода продержится в донской столице всю ночь и утро 27 ноября.Специалисты управления ГО и ЧС Ростовской области призывают автомобилистов не лихачить на дорогах, а также использовать противотуманные фары. Они помогут другим участникам движения увидеть вашу машину на дороге. Это поможет избежать ДТП.Пешеходам стоит переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Кроме того, необходимо надеть одежду со свтоотражающими элементами.