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На выходных Ростов-на-Дону накроет туман

На выходных Ростов-на-Дону накроет туман
Жителей Ростова предупредили о тумане на выходных. Непогода продержится в донской столице всю ночь и утро 27 ноября.

Специалисты управления ГО и ЧС Ростовской области призывают автомобилистов не лихачить на дорогах, а также использовать противотуманные фары. Они помогут другим участникам движения увидеть вашу машину на дороге. Это поможет избежать ДТП.

Пешеходам стоит переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Кроме того, необходимо надеть одежду со свтоотражающими элементами.
Фото: korrespondent.net.
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