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В Ростове-на-Дону появилась главная новогодняя елка

В Ростове-на-Дону появилась главная новогодняя елка

В Ростове-на-Дону появилась главная новогодняя елка. Новую зеленую красавицу установили 4 декабря на входе в парк имени Максима Горького.

Это место выбрано не случайно, ведь по традиции уже много лет подряд самое большое праздничное дерево ставят именно тут. Его уже начали украшать, и в скором времени на елке засверкают сотни огоньков гирлянд и большие яркие шары. Неподалеку также разместили световую композицию из оленей и медведя, которые будут светиться в темноте.

Напомним, на украшение Ростова-на-Дону к Новому году власти в этот раз выделили 26 миллионов рублей. Это рекордная сумма по сравнению с прошлыми годами. На эти деньги в разных частях донской столицы повесят баннеры, флажки, гирлянды, установят елки и другие световые фигуры.
Фото:DonDay.ru
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