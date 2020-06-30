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В Ростове на археологические исследования в Левенцовке потратят более 3 млн рублей

В Ростове на археологические исследования в Левенцовке потратят более 3 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведёт археологические исследования в микрорайоне Левенцовском. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На проспекте Маршала Жукова будут строить автодорогу на участке между улицами Ткачёва и Еляна. Прежде чем приступить к работам, необходимо, чтобы археологи обследовали местность. Им следует поднять на поверхность все и исторические находки, сделать их фотографии и снимки территории, составить отчёты и приложить к ним фотоальбом.

Из городского бюджета на работы выделят более трёх миллионов рублей. В эту сумму входит зарплата специалистов и услуги водителя, а также проезд.

Подать заявки можно до 9 июля. Аукцион в электронной форме пройдёт на следующие день.

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