В Ростове на анализ сточных вод потратят 2,6 миллиона рублей

Фото: global-aqua.ru.

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» («Ростовводоканал») ищет подрядчика, который проведет анализ сточных вод. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 16 марта.Согласно документам лаборатория должна находиться в пределах Ростова, Батайска или Аксая. До конца года сотрудники ростовского водоканала будут поставлять пробы сточных вод. От специалистов требуется определить количество некоторых веществ. В их числе - водородный показатель, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, цинк и фосфор. В среднем анализ каждого вещества стоит около тысячи рублей. Исключение - водородный показатель (всего 200 рублей). Самыми дорогими оказались жиры и нефтепродукты. Чтобы подсчитать их, потребуется по полторы тысячи рублей. На одно исследование дается две недели с даты получения проб.Сколько проб всего планируют делать и откуда их брать, остается загадкой. Известно, что для выявления всех указанных веществ потребуется около 17 тысяч рублей. Общая стоимость закупки составит 2,6 миллиона рублей. Значит, всего планируется сделать порядка 150 анализов.Анализ неочищенных сточных вод позволяет узнать характер и степень их загрязнения, чтобы затем применить подходящие способы очистки перед повторным использованием или сбросом в водоем-приемник. Кроме того, этот анализ позволяет определить степень очистки, работоспособность всей системы водоочистки в целом.Сточные воды часто изменяют состав подземных вод, которые затем попадают к нам в качестве источника питьевой воды. По результатам исследования их можно привести к безопасному составу. Оказываясь в озерах, реках, водохранилищах, сточные воды загрязняют их, приводят к зарастанию, вредят флоре и фауне водоемов. Также образуя пленку на поверхности воды, цианобактерии нарушают ее насыщение кислородом, что пагубно сказывается на обитателях водоемов.