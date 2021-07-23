В Ростове мужчина «избил» припаркованную иномарку

В Ростове в ЖК «Суворовском» мужчина среди ночи «напал» на иномарку. По сообщениям очевидцев, события произошли с 25 на 26 июля.На кадрах с места видно, что автомобиль припаркован во дворе жилого дома. В один момент к нему подходит слегка шатающийся мужчина с куском металла в руке. Без предупреждения он начинает наносить удары по кузову.Металлический звон будит всех жильцов многоэтажки. Люди пытаются узнать, чем ростовчанину не угодила машина. На что получают нецензурный ответ со смыслом «вас волновать не должно».Позднее самые решительные подошли к дебоширу. Им мужчина заявил, что машина принадлежит ему. Но никаких документов на нее не показал.Примечательно, что за несколько минут, попавших на видео, владелец авто так и не появился.