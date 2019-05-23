В Новочеркасске мужчина получил травмы, врезавшись в припаркованную иномарку



В Новочеркасске мужчина получил травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль. Происшествие случилось 24 мая около 7:30 в переулке Перовском. Об инциденте рассказал DonDay Новочеркасск.



По информации издания, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» вышел из машины, чтобы проводить жену до работы. Однако он забыл поставить ВАЗ на ручник, и авто покатилось вниз под уклон. Мужчина побежал за неуправляемой машиной.



Во встречном направлении ехала «Тойота». Водитель иномарки остановил авто, чтобы выйти и помочь человеку. В этот момент водитель ВАЗа подбежал близко к «Тойоте». Он споткнулся и врезался в иномарку. Несчастный сильно ударился о бампер. ВАЗ в свою очередь поехал дальше и влетел в столб.



В результате происшествия водитель ВАЗа получил серьезные травмы: перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.