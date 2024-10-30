В Ростове массово отменили закупки на обеспечение охраны учебных заведений

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В октябре несколько образовательных учреждений объявили о поиске подрядчика для обеспечения безопасности своих объектов. Начальная цена каждого тендера составляла от 13 до 20 миллионов рублей, а срок действия контракта — весь 2025 год.Однако внезапно все тендеры были отменены практически одновременно. Это вызвало беспокойство, так как казалось, что дети могут остаться без защиты. В частности, это коснулось 11 образовательных учреждений: детских садов №№ 86, 4, 29, 7, 220, а также школ №№ 112, 37, 75, 93 и лицея № 103.Причина такого решения остается неизвестной. Одно из предположений — истечение срока конкурса и необходимость проведения нового. Однако это не так, потому что тендеры были отменены до завершения сбора заявок.Интересно, что даже после отмены тендеров некоторые образовательные учреждения разместили новые, сохранив прежнюю стоимость контракта. Это может указывать на то, что причина отмены предыдущих закупок была временной или не связанной с условиями контракта.