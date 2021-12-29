В Ростове коммунальщики убрали снег вместе с бетонным ограждением

Фото: bg.rostov-gorod.ru.

В Ростове работники коммунальных служб снесли бетонные ограждения. Инцидент произошел накануне Нового года, 31 декабря, в Александровке.Коммунальщики расчищали улицы от снега и свозили зимние осадки в небольшие кучи. По словам местных жителей, в районе дома № 97 на проспекте 40 лет Победы (прим. - конечная остановка) появился один из таких искусственных сугробов. Позже его убрали с помощью трактора. А вместе со снегом загребли и бетонные блоки, которые перекрывали пешеходную зону от машин.- Блоки вырваны из асфальтного основания, - жалуются ростовчане. - Этим уже воспользовались автомобилисты, устраивая незаконные ночные гонки и дрифт.Ограждения отсутствуют уже вторую неделю. Однако никто до сих пор не начал восстанавливать бетонные блоки. Кроме того, ковшом трактора сорвали искусственные неровности. Жители города сообщили о проблеме на специальном портале. Сейчас заявка находится в статусе «Назначение исполнителя».