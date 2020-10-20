В Ростове изменят схему движения маршрутов № 22 и № 90

В Ростове-на-Дону поменяют схему движения общественного транспорта № 22 и № 90. По новым маршрутам автобусы поедут с 24 октября. Планируется, что эти перемены позволят увеличить провозную способность пассажиров донской столицы. Об этом сообщили на сайте городской администрации 21 октября.Маршрут № 22 В. Темерник – Ц. рынок – В. Темерник будет проезжать по улицам Лелюшенко, Каскадной. В Днепровском переулке автобус повернёт на Вятскую, а затем на 50-летия Ростсельмаша. Далее он проследует по Киргизской, Сальскому, Казахской, Фурмановской, Плиева. Через проспекты Нагибина и Ворошиловский по улице Московской транспорт достигнет конечной остановки - Центрального рынка.В обратную сторону городской маршрут № 22 повезёт пассажиров по Московской на проспект Будённовский. Потом на улице Стадионной автобус выедет на улицы Шеболдаева, Ларина, проспект М. Нагибина, улицы Мартовицкого, Фурмановскую, Казахскую. Проехав Беломорский переулок, транспорт свернёт на Киргизскую, 50-летия Ростсельмаша, Вятскую, Днепровский переулок, Каскадную, Лелюшенко и прибудет снова на Думенко, 15.Схема движения маршрута № 90, связывающего Темерник с центром Ростова, также претерпит изменения. Планируется, что теперь автобус проследует через остановки на улицах Миронова, Думенко, Лелюшенко, Каскадной, Орской, Вятской. Затем заберёт пассажиров в переулке Сальском и далее будет двигаться по улицам Казахской, Раздорской, Фурмановской, Плиева. По проспекту М. Нагибина общественный транспорт доедет до Ларина, свернёт в переулок Ашхабадский, а затем на проспект Ленина. До Центрального рынка автобус доедет через площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, улицы Шеболдаева, Стадионную, Будённовский проспект и улицу Московскую.В противоположном направлении автобус № 90 отправится от рынка по Московской на Ворошиловский проспект. Оттуда по проспекту Нагибина выедет на улицы Мартовицкого, Фурмановскую, Раздорскую, Казахскую. По Сальскому переулку маршрут проследует до Вятской, Орловской, Каскадной, Лелюшенко, развернётся на Думенко, 15 и доедет до Темерника, остановившись ещё раз на Лелюшенко, Думенко и Миронова.