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В Ростове из-за крупной аварии в ночь тепла не будет в 382 домах

В Ростове из-за крупной аварии в ночь тепла не будет в 382 домах
В Ростове из-за крупной аварии на электросетях отключат отопление в 382 домах. Информацию этом сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков.

Теплоснабжение будет ограничено 6 февраля с 23:30. Местные жители останутся без отопления по адресам: Центральный район - в границах улиц Катаева- Пушкинская, Варфоломеева- Пушкинская, Доломановский- Соколова; Северный район - в границах улиц Южная, Ленина, Нагибина до Ленина, Нансена; Район Динамо.

Тепло в дома вернут в 8:00 следующего дня.

Ростовчанам стоит позаботиться об альтернативных источниках питания и тепла. Сейчас на улице не минусовая температура из-за чего можно сохранить тепло в домах.
Фото: Ростов ру
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