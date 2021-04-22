Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове хотят снова открыть вытрезвители

В Ростове хотят снова открыть вытрезвители
В Ростове-на-Дону могут снова появиться вытрезвители. Об этом сообщила зампредседателя городского парламента Татьяна Георгиева в ходе общественных слушаний.

В устав планируют добавить информацию о том, что муниципальная власть занимается организацией мероприятий по оказанию помощи лицам, которые находятся в состоянии любого опьянения. А значит, правоохранители смогут доставлять пьяных людей не в обычные больницы, а в спецучреждения. Кроме того, вытрезвители облегчат работу медикам: большинство людей в состоянии опьянения не нуждаются в помощи врачей.

Первые вытрезвители появились в первой половине 20-го века во времена царской России. Тогда они носили статус медицинских, а в советские годы их превратили в подразделение милиции. Вытрезвители просуществовали до 2011 года. Власти посчитали, что необходимость в них исчезла, и объявили об их закрытии. Законопроект о возвращении этой системы приняли лишь спустя восемь лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.