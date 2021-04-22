В Ростове хотят снова открыть вытрезвители

В Ростове-на-Дону могут снова появиться вытрезвители. Об этом сообщила зампредседателя городского парламента Татьяна Георгиева в ходе общественных слушаний.В устав планируют добавить информацию о том, что муниципальная власть занимается организацией мероприятий по оказанию помощи лицам, которые находятся в состоянии любого опьянения. А значит, правоохранители смогут доставлять пьяных людей не в обычные больницы, а в спецучреждения. Кроме того, вытрезвители облегчат работу медикам: большинство людей в состоянии опьянения не нуждаются в помощи врачей.Первые вытрезвители появились в первой половине 20-го века во времена царской России. Тогда они носили статус медицинских, а в советские годы их превратили в подразделение милиции. Вытрезвители просуществовали до 2011 года. Власти посчитали, что необходимость в них исчезла, и объявили об их закрытии. Законопроект о возвращении этой системы приняли лишь спустя восемь лет.