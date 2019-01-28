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Бухгалтер ростовской гимназии № 35 присвоил почти 15 миллионов рублей

Бухгалтер ростовской гимназии № 35 присвоил почти 15 миллионов рублей
Бухгалтера ростовской гимназии № 35 подозревают в хищении почти 15 миллионов рублей. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

С февраля 2017-го по сентябрь 2018 года женщина, работая в образовательном учреждении, начисляла себе и другим сотрудникам школы необоснованно завышенную зарплату.

- Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемая присвоила 14,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе донского главка. - Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Если вину бухгалтера докажут, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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