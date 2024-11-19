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В Ростове детская площадка около ЖК «Сказка» утопает в мусоре

В Ростове детская площадка около ЖК «Сказка» утопает в мусоре
В Ростове детская площадка около ЖК «Сказка» утопает в мусоре. Об этом сообщили местные жители на сайте «Благоустройство» 19 ноября.

В районе дома № 220 на проспекте Стачки появились внушительные скопления отходов. По словам горожан, детская площадка расположена между жилым комплексом «Сказка» и другим зданием.

Местные жители сообщают, что газон, на котором находится площадка, долгое время остается неубранным.

На кадрах видно, что земля покрыта мусором, состоящим из пластиковых пакетов, бутылок и других отходов. Рядом с площадкой находится небольшой рынок. Вероятно, мусор оставляют недобросовестные продавцы. Также возможно, что торговцам не хватает контейнеров для отходов, а ветер и голодные животные растаскивают пакеты по ночам.
Фото: соцсети
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