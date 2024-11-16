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В Ростове без вести пропал 29-летний Илья Борванов

В Ростове без вести пропал 29-летний Илья Борванов
В Ростове без вести пропал 29-летний парень. О том, где находится Илья Борванов, ничего не известно больше двух недель.

Он ушел из дома 28 октября и не вернулся. Илья перестал выходить на связь с родными. Его близкие забеспокоились и написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, парень плотного телосложения. У него темно-русые волосы и зелено-карие глаза.

Во, что одет Илья, неизвестно.

Если вам известно, где находится ростовчанин, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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