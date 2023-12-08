В Ростове без вести пропал 13-летний мальчик

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В Ростове-на-Дону без вести пропал 13-летний мальчик. О местонахождении Дениса Стрельника ничего не известно больше суток.Последний раз семиклассника видели 7 декабря на Северном районе, по проспекту Королева, при этом точное местонахождения выяснить не удалось. Как рассказала мама мальчика, Денис часто убегал из дома после скандалов с ней. Но ребенок никогда так надолго не задерживался, как в этот раз. Женщина испугалась за сына и написала заявление в полицию. Возможно, мальчику нужна помощь.Рост пропавшего - 150 сантиметров, худощавое телосложение. В день своего исчезновения Денис был одет в черную шапку и куртку серо-зеленого цвета. На нем были черные сапоги с красными вставками.Если вы видели пропавшего мальчика, позвоните по номеру: 8-953-073-02-00.