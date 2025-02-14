В Ростове без тепла остались свыше 40 МКД

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В Ростове-на-Дону более 40 жилых многоэтажек остались без отопления. Об этом сообщил Сергей Орлов, министр жилищно-коммунального хозяйства региона.Авария произошла на теплотрассе в Железнодорожном районе 14 февраля, на 2-й Краснодарской улице. Из-за чего 41 дом в микрорайоне Вертолетное поле был лишен теплоснабжения.Отключение затронуло районы, ограниченные улицами Батуринской, Салютина, 2-й Володарского и Тружеников.Возобновление подачи тепла в квартиры ожидается после того, как будут завершены аварийные работы по ремонту.