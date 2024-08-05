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В Ростове автокран провалился в яму в одном из ЖК

В Ростове автокран провалился в яму в одном из ЖК
В Ростове-на-Дону в ЖК «Красный Аксай» автокран провалился в яму. Снимки с места ДТП публикуют горожане в соцсетях 5 августа.

На кадрах видно, что часть автокрана ушла под землю, а другая висит в воздухе. На участке под опорой транспорта провалилась земля.

- Опять провалы по всему городу, - пишут пользователи в соцсетях.

При каких обстоятельствах многотонный транспорт провалился, пока не сообщается. В комментариях некоторые сетуют на непрочное покрытие дороги. Однако кто-то предполагает, что автокран провалился из-за непрочно закрепленной опоры.
Фото: СоцСети
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