В Ростове автокран провалился в яму в одном из ЖК

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону в ЖК «Красный Аксай» автокран провалился в яму. Снимки с места ДТП публикуют горожане в соцсетях 5 августа.На кадрах видно, что часть автокрана ушла под землю, а другая висит в воздухе. На участке под опорой транспорта провалилась земля.- Опять провалы по всему городу, - пишут пользователи в соцсетях.При каких обстоятельствах многотонный транспорт провалился, пока не сообщается. В комментариях некоторые сетуют на непрочное покрытие дороги. Однако кто-то предполагает, что автокран провалился из-за непрочно закрепленной опоры.