В Ростове 13 августа случилось массовое отключение электроэнергии

Фото: ростов.ру

Тысячи жителей Ростова остались без электричества. Отключения произошли 13 августа в нескольких районах города, затронув большое количество людей.Во вторник, 13 августа, с 9:00 до 17:00 без света остались жители проспекта 40-летия Победы, 73 Д, Е; 40-летия Победы, 75 Д, Е, Ж; СНТ «Ириния»; переулков Мезенского, 1-87, 2-28; Охотского, 1-81, 2-82; улиц Украинской, 151-175; переулков Синегорского; Самбекского; Сахалинского, 1-89, 2-84; улиц Алтайской, 30-36, 29-35; Белорусской, 184-196, 203-215; 3-й Левой, 1-41, 2-40; 5-й улицы, 1-9 и Красноаксайской, 28-32.В это же время лампочки погасли в переулках Танаисском, 6-12, 3-7; Тузловом, 4-8, 3-7; Покровском, 2-8, 1-11; Чертковском, 1-11, 2-18; на улицах Татарской, 70-114, 71-119; Белорусской, 189-221; Славинской, 65-79; в переулках 2-м Сахалинском, 4-24, 1-23; 3-м Сахалинском, 2-20, 1-17 и 4-м Сахалинском, 2-16, 1-13.С 10:00 до 16:00 без света остались квартиры на улице Береговой, 61/1Б.Также 13 августа с 9:00 до 16:00 лампочки погасли в домах на улицах Доватора, 146/2, 146/4, 150 А; Жданова, 2/7 и в переулке Гарнизонном, 4.Как сообщает «Донэнерго» отключение электроэнергии вызвано проведением технических работ по ремонту оборудования.