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YouTube не работает в Ростовской области 8 августа

YouTube не работает в Ростовской области 8 августа
Жители Ростовской области жалуются на массовый сбой в работе YouTube. Первые жалобы появились утром 8 августа.

По данным «Сбой РФ», проблема наблюдается во всех регионах страны. Пользователи сообщают, что сайт не загружается ни с компьютера, ни с телефона.

Большинство жалоб на сбой поступило из Москвы — 21%. На Ростовскую область приходится лишь 2%.

Связана ли ошибка в работе с блокировкой YouTube в России, неизвестно. Однако многие пользователи жаловались, что видеохостинг в последнее время стал хуже работать.

В этот же день начались проблемы в работе «Кинопоиска» и банков Сбер, «Альфа» и «Т-банк», до недавнего времени именуемый «Тинькофф».
Фото: ростов.ру
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