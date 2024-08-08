Фото: ростов.ру

Жители Ростовской области жалуются на массовый сбой в работе YouTube. Первые жалобы появились утром 8 августа.По данным «Сбой РФ», проблема наблюдается во всех регионах страны. Пользователи сообщают, что сайт не загружается ни с компьютера, ни с телефона.Большинство жалоб на сбой поступило из Москвы — 21%. На Ростовскую область приходится лишь 2%.Связана ли ошибка в работе с блокировкой YouTube в России, неизвестно. Однако многие пользователи жаловались, что видеохостинг в последнее время стал хуже работать.В этот же день начались проблемы в работе «Кинопоиска» и банков Сбер, «Альфа» и «Т-банк», до недавнего времени именуемый «Тинькофф».