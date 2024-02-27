В работе «Телеграма» произошел массовый сбой

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В работе мессенджера «Телеграм» произошел массовый сбой. Жители Юга России, в том числе Ростовской области, жалуются на невозможность отправить и получить сообщение, обновить страницу.Проблемы начались 27 февраля около 12:30. Сначала в диалогах долго отправлялись сообщения - значок загрузки крутился почти 5 минут. Затем появилась надпись о переподключении к сети Интернет и попытке обновить страницу. В итоге мобильное приложение зависло, а веб-версия и вовсе перестала загружаться.На сайте Сбой.РФ информации об этом пока нет: на платформе при выборе «Телеграма» тоже появляются проблемы, страница попросту не грузится и выдает ошибку.