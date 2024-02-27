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Массовый сбой в работе «Вотсапа» случился 27 февраля

Массовый сбой в работе «Вотсапа» случился 27 февраля
Произошел массовый сбой работы мессенджера «Вотсап». Многие пользователи отмечают, что приложение перестало работать 27 февраля.

Пользователи не могут отправить сообщение и совершить звонок. Кроме того, постоянно прерывается соединение. На экране непрерывно мелькают строки с написанием «Обновление» или «Соединение». Проблемы со связью отмечаются в различных уголках России.

Кроме того, пользователи сообщают о неработающем «Телеграме». Проблемы те же: люди не могут отправить сообщение, обновить страницу и т.д.

Последний раз похожий массовый сбой произошёл в конце января, тогда перестали работать «Телеграм» и «ВК».
Фото: DonDay.
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