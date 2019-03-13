В правительстве Ростовской области появилась новая структура



Новое ведомство появилось в правительстве Ростовской области. Управления проектной деятельностью при губернаторе Ростовской области будет курировать реализацию региональных проектов.



Документы, регламентирующие функции структуры 14 марта подписал глава региона Василий Голубев.

- В полномочия управления входят сбор, анализ и проверки достоверности выполнения запланированных показателей, намеченных в региональных проектах, - рассказали в правительстве Ростовской области.



В функции новой структуры также входит предоставление в федеральный центр аналитических и информационных материалов по реализации национальных и региональных проектов.



Как пояснили в региональном правительстве, создание ведомства обусловлено приказом президента о национальных целях и задачах. Для их выполнения в Ростовской области принято 48 региональных проектов с объёмом финансирования около 190 млрд рублей.