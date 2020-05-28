В посадке нашли пропавшую в Ростовской области пенсионерку

В Ростовской области в посадке нашли пенсионерку, пропавшую несколько дней назад. О местонахождении Зои Прокопенко не было информации с 28 мая.Известно, что около 16 часов женщина вышла из дома в хуторе Пирожок Волгодонского района. Больше ее никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.Вечером 29 мая из Волгодонска приехала бригада из девяти человек, которая стала прочесывать посадки, где и была найдена живой 82-летняя женщина.Сейчас Зоя Прокопенко дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.