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В новогоднем забеге приняли участие более двух тысяч ростовчан

В новогоднем забеге приняли участие более двух тысяч ростовчан
В новогоднем забеге приняли участие более двух тысяч ростовчан. Традиционная акция «Побегай 1 января» стартовала у главной городской елки в парке имени М. Горького.

Горожане пробежали четыре километра. Многие пришли на это мероприятие со своей семьей и друзьями. К местным жителям присоединились гости донской столицы. Некоторые участники забега порадовали своими яркими и необычными нарядами.

Финишировали спортсмены у Донской публичной библиотеки, которая находится на улице Пушкинской.

Напомним, в 2024 году в акции приняли участие порядка трех тысяч человек.
Фото: Алексей Логвиненко
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