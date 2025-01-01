Фото: Алексей Логвиненко

В новогоднем забеге приняли участие более двух тысяч ростовчан. Традиционная акция «Побегай 1 января» стартовала у главной городской елки в парке имени М. Горького.Горожане пробежали четыре километра. Многие пришли на это мероприятие со своей семьей и друзьями. К местным жителям присоединились гости донской столицы. Некоторые участники забега порадовали своими яркими и необычными нарядами.Финишировали спортсмены у Донской публичной библиотеки, которая находится на улице Пушкинской.Напомним, в 2024 году в акции приняли участие порядка трех тысяч человек.