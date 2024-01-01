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Около трех тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге

Около трех тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге
Порядка трех тысяч ростовчан начали новый год со спорта. Жители Ростова приняли участие в традиционной акции «Побегай 1 января». Маршрут стартовал у главной елки в парке Горького.

Некоторые горожане были налегке — без верхней одежды, а кто-то надел яркие праздничные костюмы. В забеге участвовали даже семьями.

Спортсмены преодолели четыре километра и финишировали у Донской публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с проспектом Кировским.
Фото: администрация Ростова/видео: соцсети (Ростов Главный).
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