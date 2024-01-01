Около трех тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге

Фото: администрация Ростова/видео: соцсети (Ростов Главный).

Порядка трех тысяч ростовчан начали новый год со спорта. Жители Ростова приняли участие в традиционной акции «Побегай 1 января». Маршрут стартовал у главной елки в парке Горького.Некоторые горожане были налегке — без верхней одежды, а кто-то надел яркие праздничные костюмы. В забеге участвовали даже семьями.Спортсмены преодолели четыре километра и финишировали у Донской публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с проспектом Кировским.