Около трех тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге
Порядка трех тысяч ростовчан начали новый год со спорта. Жители Ростова приняли участие в традиционной акции «Побегай 1 января». Маршрут стартовал у главной елки в парке Горького.
Некоторые горожане были налегке — без верхней одежды, а кто-то надел яркие праздничные костюмы. В забеге участвовали даже семьями.
Спортсмены преодолели четыре километра и финишировали у Донской публичной библиотеки на пересечении улицы Пушкинской с проспектом Кировским.