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В Новочеркасске ушел из жизни ректор политехнического университета

В Новочеркасске ушел из жизни ректор политехнического университета
В Новочеркасске ушел из жизни ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ). Владимиру Передерию было 59 лет. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

В издании сообщается, что к скоропостижной смерти ректора могло привести сердечно-сосудистое заболевание. Отмечается, что у мужчины остались жена и дочь.

Владимир Передерий был ректором ЮРГПУ почти на протяжении 10 лет. Он имеет звание «Почетного работника науки и техники РФ». Кроме того, ректора награждали медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Он написал 37 научных статей и одну монографию.

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