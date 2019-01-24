В Новочеркасске ушел из жизни ректор политехнического университета



В Новочеркасске ушел из жизни ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ). Владимиру Передерию было 59 лет. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



В издании сообщается, что к скоропостижной смерти ректора могло привести сердечно-сосудистое заболевание. Отмечается, что у мужчины остались жена и дочь.



Владимир Передерий был ректором ЮРГПУ почти на протяжении 10 лет. Он имеет звание «Почетного работника науки и техники РФ». Кроме того, ректора награждали медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Он написал 37 научных статей и одну монографию.

