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В начале 2024 года в Ростовской области подорожали бензин и дизельное топливо. Росстат опубликовал цены с 18 по 24 декабря и с 1 по 7 января.Цена повысилась незначительно. Литр АИ-92 в декабре стоил 51,31 рубля, в январе подорожал до 51,91 рубля. Цена за АИ-95 с 57,01 рубля повысилась до 57,66 рубля. Подорожал АИ-98 - с 67,89 до 68,30 рубля.Дизельное топливо также стало дороже. В декабре оно стоило 60,86 рубля, а в январе - 61,40 рубля.Осенью прошлого года наблюдалось значительное повышение цены на бензин и дизельное топливо. На многих заправках горючее и вовсе отсутствовало.