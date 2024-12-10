Сотрудники Министерства транспорта Ростовской области написали текст на знание закона о коррупции

Фото: Минтранспорта Ростовской области

Среди сотрудников Министерства транспорта Ростовской области провели тест на знание закона о противодействии коррупции. Об этом сообщили на сайте ведомства.- На мероприятии были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших об известных фактах коррупции, - рассказали в ведомстве.Как с тестом справились сотрудники Минтранса, не сообщается.24 ноября задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Через три дня ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Как сообщает издание DonDay, во время обысков у него нашли кольт. Кушнарева отправили в СИЗО до 24 января.Спустя две недели после этого Виталий Кушнарев стал фигурантом нового уголовного дела. По информации источника, его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.Только 9 декабря глава региона уволил Кушнарева.