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Сотрудники Министерства транспорта Ростовской области написали текст на знание закона о коррупции

Сотрудники Министерства транспорта Ростовской области написали текст на знание закона о коррупции
Среди сотрудников Министерства транспорта Ростовской области провели тест на знание закона о противодействии коррупции. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- На мероприятии были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших об известных фактах коррупции, - рассказали в ведомстве.

Как с тестом справились сотрудники Минтранса, не сообщается.

24 ноября задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Через три дня ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Как сообщает издание DonDay, во время обысков у него нашли кольт. Кушнарева отправили в СИЗО до 24 января.

Спустя две недели после этого Виталий Кушнарев стал фигурантом нового уголовного дела. По информации источника, его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

Только 9 декабря глава региона уволил Кушнарева.
Фото: Минтранспорта Ростовской области
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