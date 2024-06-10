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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за перебоев с водоснабжением

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за перебоев с водоснабжением
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за перебоев с водоснабжением. Он действует в станице Мишкинской и хуторе Александровка Аксайского района.

Проблемы с водоснабжением вызвали поломки артезианских скважин. Из-за этого сотни жителей населенных пунктов оказались без главного источника жидкости. Люди банально не могут искупаться, помыть посуду или постирать вещи.

Для сельчан организовали подвоз воды. Однако вряд ли это сильно изменит ситуацию. Теперь людям ничего не остается, как ждать, когда скважины отремонтируют.
Фото: Ростов.Ру
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