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В Мясниковском районе захоронили останки пяти красноармейцев, погибших в годы ВОВ

В Мясниковском районе захоронили останки пяти красноармейцев, погибших в годы ВОВ
В Мясниковском районе Ростовской области захоронили останки солдат, погибших в период Великой Отечественной войны. О церемонии сообщили в региональном правительстве 1 декабря.

Бойцы погибли в сражении за село Большие Салы в ноябре 1941 года. Солдаты трех стрелковых батальонов из состава 353-й стрелковой дивизии и 6-й танковой бригады пытались сдержать наступление фашистов, но не смогли одержать победу.

Многие из павших воинов числились пропавшими без вести. В 2023 году поисковики нашли останки пяти красноармейцев. Удалось установить личность только одного из них: командира отделения сержанта Еремея Федоровича Бурнашева 1920 года рождения.
Фото: правительство Ростовской области.
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