В Мясниковском районе захоронили останки пяти красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Фото: правительство Ростовской области.

В Мясниковском районе Ростовской области захоронили останки солдат, погибших в период Великой Отечественной войны. О церемонии сообщили в региональном правительстве 1 декабря.Бойцы погибли в сражении за село Большие Салы в ноябре 1941 года. Солдаты трех стрелковых батальонов из состава 353-й стрелковой дивизии и 6-й танковой бригады пытались сдержать наступление фашистов, но не смогли одержать победу.Многие из павших воинов числились пропавшими без вести. В 2023 году поисковики нашли останки пяти красноармейцев. Удалось установить личность только одного из них: командира отделения сержанта Еремея Федоровича Бурнашева 1920 года рождения.