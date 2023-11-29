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В лесу Семикаракорска без вести пропал 67-летний мужчина

В лесу Семикаракорска без вести пропал 67-летний мужчина
В Семикаракорске Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина. Владимир Лаптев не выходит на связь с близкими больше суток.

Мужчина 27 ноября находился в лесу около 16 часов в районе водозаборных сооружений на реке Дон. Он ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились, что с ним могло что-то случиться и обратились за помощью к добровольцам.

Все, кто может выйти на поиски пропавшего могут прийти 28 ноября в 13:00 к насосной станции 1 подъема МУП «Водоканал».

- Если есть охотники с собаками просим откликнуться на поиски,- сказано в сообщении.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, или вы хотите стать добровольцем, сообщите по номеру: 89525885975.
Фото: Соцсети.
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