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В Ростове на Шолохова ветер повалил столбы и деревья

В Ростове на Шолохова ветер повалил столбы и деревья
В Ростове ветер повалил столбы и деревья в районе старого аэропорта. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Утром 14 декабря на проспекте Шолохова образовалась пробка из-за погнутых опор линии электропередачи и деревьев.

Затор тянулся от авторынка «Алмаз» до аэропорта. Это расстояние (около трех километров) водители транспорта проезжали почти час.

Помимо столбов, сильные порывы воздуха повредили провода. Скорее всего, часть ростовчан из-за этого осталась без электричества. На месте работают аварийные бригады.
Фото: соцсети (тг Тютина).
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