В Ростове на Шолохова ветер повалил столбы и деревья

Фото: соцсети (тг Тютина).

В Ростове ветер повалил столбы и деревья в районе старого аэропорта. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.Утром 14 декабря на проспекте Шолохова образовалась пробка из-за погнутых опор линии электропередачи и деревьев.Затор тянулся от авторынка «Алмаз» до аэропорта. Это расстояние (около трех километров) водители транспорта проезжали почти час.Помимо столбов, сильные порывы воздуха повредили провода. Скорее всего, часть ростовчан из-за этого осталась без электричества. На месте работают аварийные бригады.