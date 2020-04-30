В двух районах Ростовской области медиков не проверяли на коронавирус
Фото: Алексей Бойко
На некоторых территориях Ростовской области медицинских работников не проверяли на коронавирус. Постановление Роспотребнадзора не выполняли в Советском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области.
Главный санитарный врач России подписал распоряжение о том, чтобы каждого сотрудника больницы во всей стране один каждую неделю обследовали на COVID-19. Раз в семь дней старший, средний и младший медперсонал должны сдавать анализы на коронавирус. Это обусловлено опасностью заражения от пациентов — в регионе насчитывается уже более сотни медиков с новой инфекцией. Однако в двух районах регионах это требование проигнорировали. Главные врачи получили распоряжение впредь не допускать такого и в обязательном порядке обследовать каждого работника.