В «Доме Кино» на Пушкинской остановили показ фильмов

С 17 февраля ростовский «Дом Кино» временно прекратил показ фильмов. Такое решение приняло руководство кинотеатра из-за отсутствия достаточного пространства в галерее.- Арт-зал у нас рассчитан всего на 40 мест, маленький холл, поэтому мы решили поберечь здоровье наших зрителей и пока приостановить показ фильмов, - рассказали Rostov.ru в «Доме Кино».Сейчас в «Доме Кино» проходят только закрытые мероприятия. Члены союза кинематографистов просматривают фильмы для будущих показов. Возобновить полноценную работу «Дом Кино» планирует не раньше марта.Здание «Дома Кино», расположенное на улице Пушкинской, 215, было построено в 1970 году. По словам регионального руководителя всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, оно находится в своем первозданном виде, в отличие от других популярных кинотеатров Ростова-на-Дону, таких как «Ростов», «Буревестник» и «Киномакс-Победа».- За свою полувековую историю кинотеатр ни разу не был реконструирован, - подчеркнул Александр Олегович.Изюминкой «Дома Кино» является прокат кинокартин не широкого формата. Именно здесь показывали фестивальные фильмы со всех стран мира на языке оригинала и презентовали работы молодых режиссеров.