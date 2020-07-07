Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

COVID-19 выявили в 35 детских садах Ростовской области

COVID-19 выявили в 35 детских садах Ростовской области

В 35 детских садах Ростовской области зафиксировали случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на брифинге 9 июля санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Случаи заражения COVID-19 выявили в дошкольных учреждениях Ростова, Таганрога, Волгодонска, Шахт, Аксайского, Каменского и Ремонтненского районов.

Всего коронавирусом заболели 39 человек. При этом большинство из них - сотрудники, которые заразились за пределами учреждений. Среди детей выявляют единичные случаи заболевания.

Напомним, с 6 июля сняли ряд ограничений для разных организаций. Детские сады также начали работу по предписанным Роспотребнадзором правилам.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.