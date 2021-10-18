Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В центре Ростова несколько улиц затопило из-за порыва водопровода

В центре Ростова несколько улиц затопило из-за порыва водопровода
Из-за порыва водопровода затопило несколько центральных улиц Ростова. Фотографии с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях 20 октября.

На снимках видно, что «реки» появились, в частности, на улице Ульяновской и в переулке Соборном. Дорога выглядит так, словно только что прошел мощный ливень, при этом тротуары совершенно сухие.

На момент публикации в Ростовводоканале не смогли предоставить комментарий по ЧП. По словам местных жителей, коммунальщиков на месте нет, и устранением аварии никто не занимается.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.