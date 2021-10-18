В центре Ростова несколько улиц затопило из-за порыва водопровода

Из-за порыва водопровода затопило несколько центральных улиц Ростова. Фотографии с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях 20 октября.На снимках видно, что «реки» появились, в частности, на улице Ульяновской и в переулке Соборном. Дорога выглядит так, словно только что прошел мощный ливень, при этом тротуары совершенно сухие.На момент публикации в Ростовводоканале не смогли предоставить комментарий по ЧП. По словам местных жителей, коммунальщиков на месте нет, и устранением аварии никто не занимается.