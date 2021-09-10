В ЦБЖ Ростова разъяснили ситуацию с «разорванной» статьей собак иномаркой
В центре безнадзорных животных Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с «разорванной» статьей собак иномаркой. Инцидент случился в ночь на 12 сентября в ЖК «Звездный», на улице Творческой, 7.
В организации сообщили, что в 2021 году из ЖК к ним поступала только одна заявка на вылов бездомных собак. Тогда на место выезжали специалисты, которые отловили трех животных. Когда они вернулись повторно, то увидели на собаках клипсы. Эти метки означают, что животных стерилизовали и обработали от паразитов. Их запрещено вылавливать.
Как сообщал Rostov.ru, четвероногие всю ночь пытались достать кошку, которая спряталась под капотом одной из припаркованных машин. В итоге пушистая так и осталась сидеть в автомобиле и выскочила оттуда только утром, когда владелица иномарки открыла капот. Рядом валялись запчасти, весь кузов был поцарапан.
Кто понесет ответственность за испорченный автомобиль, ремонт которого обойдется не в одну тысячу рублей, неизвестно.