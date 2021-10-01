В Батайске вынесут приговор мужчине, напавшему на школьников с ножом

В Ростовской области будут судить мужчину, напавшего с ножом на школьников. Об этом 4 октября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В суд передано дело 55-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошел 8 сентября на улице Ленина. Батайчанин пришел на остановку и стал агрессивно себя вести. Рядом на площадке стояли школьники. В какой-то момент мужчина достал кухонный нож и стал угрожать детям. Ребятам чудом удалось увернуться от разбушевавшегося горожанина.Подозреваемого вскоре задержали. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Если вину дебошира докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.