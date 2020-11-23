В Батайске 15-летний подросток без верхней одежды сбежал из детдома

В Ростовской области из детдома сбежал 15-летний ребенок. О местонахождении Данилы Калиниченко из Батайска нет информации больше суток.Данила сбежал из Батайского центра помощи детям 24 ноября. Как только воспитатели детдома обнаружили пропажу ребенка, они сразу обратились за помощью к правоохранителям. Полиция объявила подростка в розыск. Помощь в поисках попросили оказать и СМИ.На вид Даниле - 15 лет, у него рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, плечи опущенные, лицо круглое, на лице возможна подростковая угревая сыпь. В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, серую футболку и спортивные брюки. На ногах были кроссовки белого цвета.Данила уже не первый год самовольно покидает детдом. В 2019 году мальчик сбежал из центра и якобы поселился в Москве. В соцсетях он рассказывал, как обжился в столице, хотя в это время его несколько раз видели в разных районах Батайска. До этого от Данилы отказались две семьи. Новые родители не могли найти общий язык с подростком.Если вам что-либо известно о местонахождении Данилы, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 545-74-00 или 02.