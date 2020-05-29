В Ростове после выхода из центра для несовершеннолетних правонарушителей сбежал подросток

В Ростове разыскивают подростка, сбежавшего из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщили в донском управлении Следственного комитета РФ.По предварительным данным, 17-летний Алексей Серебряков покинул территорию центра на улице Орбитальной 31 мая. Его пропажу обнаружили около 15 часов. Где он находится сейчас, неизвестно. В следственных органах сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 17-18 лет. Подросток высокого роста - около 190 сантиметров. У него среднее телосложение, прямоугольное лицо, серо-зелёные глаза, русые длинные волосы.В день пропажи юноша был одет в чёрные футболку и шорты, обут в серо-оранжевые кроссовки.Всех, кому что-либо известно о том, где находится Алексей Серебряков, или кто видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 235-02-02, 8 (863) 210-64-66.