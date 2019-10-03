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Из детского дома в Ростовской области сбежал подросток

Из детского дома в Ростовской области сбежал подросток
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести подростка. 14-летний Данил Калиниченко ушёл из детского дома в Батайске. О пропаже несовершеннолетнего сообщили в ГУ МВД Ростовской области 8 октября.

В полиции сообщили приметы школьника. На вид ему - 15 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущены. У мальчика круглое лицо с красными точками.

В день пропажи подросток был одет в голубую майку с надписью и рисунком, серые шорты до колен в мелкую клетку, обут в тёмно-зеленые кроссовки.

Всех, кто видел Данила Калиниченко или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.

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