Из детского дома в Ростовской области сбежал подросток



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести подростка. 14-летний Данил Калиниченко ушёл из детского дома в Батайске. О пропаже несовершеннолетнего сообщили в ГУ МВД Ростовской области 8 октября.



В полиции сообщили приметы школьника. На вид ему - 15 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущены. У мальчика круглое лицо с красными точками.



В день пропажи подросток был одет в голубую майку с надписью и рисунком, серые шорты до колен в мелкую клетку, обут в тёмно-зеленые кроссовки.



Всех, кто видел Данила Калиниченко или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.