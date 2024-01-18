В Азовском море из-за морозов погибла популяция жалящей медузы

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В Азовском море не перенесла зиму популяция жалящей медузы корнерот. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин.Этот вид медуз отпугивает туристов от Азово-Черноморского побережья из-за того, что с помощью огромных щупалец она может больно ужалить. Популяция корнеротов полностью погибла из-за холодной зимы.По словам зоолога, численность следующей популяции медузы на будущий год никак не связана с численностью предыдущей популяции в текущем году. Корнерот погибает каждый год полностью. С наступлением теплой погоды популяция медузы восстановится.- Численность и, что важнее, биомасса следующей популяции будет определяться кормовыми условиями, наличием и активностью пищевых конкурентов медузы. А таковой может быть только азовская хамса. Именно она может быть эффективным конкурентом корнерота за ресурсы зоопланктона. Будет много хамсы — станет мало медузы. Будет мало хамсы — станет много медузы, - рассказал Сергей Дудкин.Корнерот — это медуза с выпуклым зонтиком и массивными ротовыми лопастями с многочисленными отростками.Зимнюю стужу не сумели пережить не только корнероты, но и гребневики мнемиопсис и берое. Гребневики — это существа, которые внешне похожи на медузу. У них есть плавательные гребни, состоящие из ресничек. Мнемиопсис имеет заметные крылышки, а берое похоже на плавающий карман с большим ртом.