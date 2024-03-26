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В Аксае в подвале многоэтажки нашли склад боеприпасов

В Аксае в подвале многоэтажки нашли склад боеприпасов
В Аксае Ростовской области в подвале многоэтажки нашли склад боеприпасов. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.

Схрон боеприпасов был устроен в доме на проспекте Ленина. Местный житель со старшим сыном обнаружили склад 24 марта. Они поспешили сообщить об опасной находке в полицию.

В подвале дома нашли несколько гранат, дымовые шашки, патроны и другое оружие.

Портал сообщает, что младший сын мужчины - участник СВО, он работает на данный момент в другом городе. Вероятно, он и является хозяином всего обнаруженного.

Вскоре мужчине предстоит рассказать, зачем он хранил в жилом доме столько опасного оружия.
Фото: Ростов ру
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