В Аксае в подвале многоэтажки нашли склад боеприпасов

Фото: Ростов ру

В Аксае Ростовской области в подвале многоэтажки нашли склад боеприпасов. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.Схрон боеприпасов был устроен в доме на проспекте Ленина. Местный житель со старшим сыном обнаружили склад 24 марта. Они поспешили сообщить об опасной находке в полицию.В подвале дома нашли несколько гранат, дымовые шашки, патроны и другое оружие.Портал сообщает, что младший сын мужчины - участник СВО, он работает на данный момент в другом городе. Вероятно, он и является хозяином всего обнаруженного.Вскоре мужчине предстоит рассказать, зачем он хранил в жилом доме столько опасного оружия.