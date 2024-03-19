В Аксае металлическая деталь качели в парке придавила ребенка

Фото: Соцсети.

В Аксае Ростовской области металлическая часть качели упала на ребенка. Происшествие случилось утром 19 марта в городском парке.Как рассказывают очевидцы, дети катались на качели. В какой-то момент железная труба оторвалась и упала прямо на девочек. Одну очевидцы успели схватить и спасти, второй не повезло. Тяжелая конструкция её накрыла.Пострадавшую девочку доставили в больницу. Сейчас родственники ищут свидетелей случившегося. Следственные органы и прокуратура Ростовской области уже проводят проверку.