Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Аксае металлическая деталь качели в парке придавила ребенка

В Аксае металлическая деталь качели в парке придавила ребенка
В Аксае Ростовской области металлическая часть качели упала на ребенка. Происшествие случилось утром 19 марта в городском парке.

Как рассказывают очевидцы, дети катались на качели. В какой-то момент железная труба оторвалась и упала прямо на девочек. Одну очевидцы успели схватить и спасти, второй не повезло. Тяжелая конструкция её накрыла.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Сейчас родственники ищут свидетелей случившегося. Следственные органы и прокуратура Ростовской области уже проводят проверку.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.