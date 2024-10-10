Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В администрации Новочеркасска прошли обыски с задержанием

В администрации Новочеркасска прошли обыски с задержанием
В Ростовской области 10 октября силовики провели обыски в администрации Новочеркасска. Об этом пишет издание DonDay.

По предварительным данным, причиной визита правоохранителей стало уголовное дело в отношении бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова.

Чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Подробности материалов уголовного дела пока не разглашаются.
Фото: социальные сети Александра Косинова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.