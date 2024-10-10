В администрации Новочеркасска прошли обыски с задержанием
В Ростовской области 10 октября силовики провели обыски в администрации Новочеркасска. Об этом пишет издание DonDay.
По предварительным данным, причиной визита правоохранителей стало уголовное дело в отношении бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова.
Чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Подробности материалов уголовного дела пока не разглашаются.