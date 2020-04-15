Уровень реки Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе бушует шквалистый ветер, его сила достигает 17-22 метров в секунду. В связи с этим 17 апреля в реке Дон ожидается нагон воды.
Ситуация усилится в дневные и вечерние часы. Ранее сообщалось, что уровень воды в районе Ростова превысит неблагоприятные отметки на 10 — 30 сантиметров. Сначала ожидалось, что к вечеру пятницы вода начнёт спадать, однако теперь в ГУ МЧС проинформировали, что штормовое предупреждение будет действовать дольше. В районе Азова уровень реки достигнет опасных отметок.