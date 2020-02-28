Начальник управления ГО и ЧС Ростова обвиняется в фиктивном оформлении спортсменов для победы в ведомственных соревнованиях



В Астрахани в суд передано уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Астраханской области Игоря Евстафьева. В настоящее время он возглавляет управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону, сообщает Интерфакс-Юг.



Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным издания, будучи руководителем регионального главка МЧС, обвиняемый принимал на работу профессиональных спортсменов. Они фиктивно оформлялись на должности спасателями для того, чтобы представлять управление в соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту.



Спортсмены-спасатели обеспечивали управлению победы в ведомственных состязаниях. Других обязанностей, положенных по трудовому договору, они, разумеется, не выполняли.



Работа наёмных спортсменов оплачивалась, как положено: со всеми премиями и выплатами.



Факты злоупотребления были вскрыты сотрудниками ФСБ. В отношении Игоря Евстафьева было возбуждено уголовное дело.



Добавим, что свой пост в Астрахани генерал-майор внутренней службы Евстафьев покинул в августе 2019 года и перешёл на работу в Ростов, где возглавил городское управление по делам ГО и ЧС.