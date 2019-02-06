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Начальника Южного регионального центра МЧС освободили от должности

Начальника Южного регионального центра МЧС освободили от должности
Начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер был уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 8 февраля.

- Освободить от занимаемой должности генерал-полковника внутренней службы, начальника Южного регионального центра Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Одера Игоря Владимировича, — говорится в официальном документе.

Игорь Владимирович Одер пришел на службу в МЧС в начале 2000-х годов. Сначала он трудился первым заместителем начальника, а затем и начальником ГУ по делам ГО и ЧС по Ставропольскому краю.

С 2012 года и вплоть до самого увольнения Одер занимал пост начальника Южного регионального центра МЧС России.

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