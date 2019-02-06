Начальника Южного регионального центра МЧС освободили от должности



Начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер был уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 8 февраля.



- Освободить от занимаемой должности генерал-полковника внутренней службы, начальника Южного регионального центра Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Одера Игоря Владимировича, — говорится в официальном документе.



Игорь Владимирович Одер пришел на службу в МЧС в начале 2000-х годов. Сначала он трудился первым заместителем начальника, а затем и начальником ГУ по делам ГО и ЧС по Ставропольскому краю.



С 2012 года и вплоть до самого увольнения Одер занимал пост начальника Южного регионального центра МЧС России.