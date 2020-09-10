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Участником шоу «Голос 60+» стал бывший начальник Южного управления Росавиации

Участником шоу «Голос 60+» стал бывший начальник Южного управления Росавиации
Бывший руководитель межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта в Ростове-на-Дону стал участником популярного песенного шоу. Александр Чумак прошел в шоу «Голос 60+».

Александр Чумак выступил на «слепых» прослушиваниях с песней «Дельтаплан». Несмотря на дрожание голоса от волнения, ему удалось покорить сердце Тамары Гвердцетели. Она повернулась к Чумаку и пригласила его в свою команду.

Александр Чумак начал свою трудовую деятельность в Шахтинском объединенном авиаотряде СКУ ГА вторым пилотом самолета Ан-2. Спустя годы стал командиром Ту-154. В течение четырех лет, с 2008 по 2012 годы он был на посту руководителя Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта в Ростове-на-Дону.

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